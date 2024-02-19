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中國海警稱常態巡查金廈水域 海巡署：全天掌握

2024/2/19 18:48（2/19 20:23 更新）
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（中央社記者劉建邦台北19日電）中國海警昨天宣布，福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動。海巡署今天表示，除運用雷達偵蒐等3道監偵幕偵蒐，並與國防部等合作，全天候掌握海域動態，適時應處。

中央社獨家報導，中國海警昨天宣布，福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動。據中國船舶網站資訊，今天上午有4艘中國執法船舶在廈金海域出沒，其中一艘資訊顯示長達92公尺，中方出動大型執法船護漁，動機受關注。

海巡署發布新聞資料回應指出，除運用3道監偵幕綿密偵蒐，並持續與國防部等友軍單位全天候共同掌握周遭海域目標動態，適時應處。3道監偵幕是指針對海域採取由外向內防護措施，包含雷達偵蒐、岸海巡邏艦艇的巡邏及守望。

海巡署表示，依法維護漁民海上作業安全，將依循理性原則，完成常態性巡護任務，且執行海上急難救助，更無國籍分別，目前各項海巡勤務均正常派遣，後續作為務必會使漁民安心、國人放心。（編輯：戴光育）1130219

#中國海警
#金廈
#海巡署
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