公布海巡救援中國船案例 管碧玲盼維繫善的橋梁

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（中央社記者張已亷高雄19日電）中國1艘4人快艇越界闖入金門海域翻覆釀2死，今天中方海警出動船舶出沒金廈水域；海委會主委管碧玲公布海巡署救援中國船舶案例，盼讓「善的橋梁」持續創造兩岸人民福祉。

海洋委員會主委管碧玲今天在臉書（Facebook）發布貼文表示，海巡人員在海上執法疲於奔命，驅離、登檢、扣留的工作帶來沉重負擔，卻被解釋為沒有必要和粗暴，但若不處理，台灣的漁場秩序、海洋資源保育、棲地保護如何處理，漁民的生計又如何維繫。

管碧玲隨文貼出2021年至2023年海巡署執行中國籍船舶救援15案。她指出，海巡人員與對岸海洋事務人員，長遠而持續合作，共同打擊犯罪、人道救援，保護兩岸人民福祉，搭建一座兩岸可以手牽手促進人民福祉的「善的橋梁」。海巡署每救一命，就是一個無價之寶，這15個案例彰顯過去3年間，「善的橋梁」完成的可貴價值。

管碧玲表示，案例中無論是船舶沉沒、人員落海、船舶故障等，海巡人員秉持「保護合法、打擊非法」、「擱置是非、人道優先」，回到這個理解，就能依個案處理、釐清是非，透過「善的橋梁」，落實人道撫慰。（編輯：郭諭儒）1130219