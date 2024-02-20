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中國快艇越界翻覆2死
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中國快艇案家屬抵金門 盼盡快見到親人處理後事

2024/2/20 12:25（2/20 13:08 更新）
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（中央社記者張已亷、蔡孟妤金門20日電）中國快艇事件釀2死，死者家屬今天上午抵達金門後，隨即由海巡署安排車輛前往殯儀館，全程不發一語。海巡署金馬澎分署副分署長蔡茂埕說，家屬盼盡快看到親人及處理相關後事。

死者家屬今天上午自中國石井搭船，於上午10時30分許抵達金門水頭碼頭，海巡署、移民署等單位大陣仗在入境大廳等候。死者家屬上午10時58分陸續走出入境大門，但不發一語，未受訪，隨即由海巡署等人員安排車輛前往殯儀館。

蔡茂埕接受媒體聯訪時說，對中國快艇在金門海域翻覆，造成2船員身亡案，金馬澎分署深感遺憾，在海基會等相關單位協助下，船員家屬今天已經搭泉州到小三通船班抵達金門。

蔡茂埕說，家屬最期盼的是盡快看到親人，及處理相關後事，金馬澎分署會盡最大努力給予家屬協助，希望一切圓滿順利。對於媒體詢問其他問題均不回答，僅強調今天主要是協助家屬完成親人指認及相關後事，會盡力協助家屬處理。

金門縣議會副議長歐陽儀雄也到場關切，他說，基於人道立場，跟家屬表達關心，但家屬都沒有說話。發生此事大家都很遺憾，因還在偵查階段，還是保持低調。

晉江市紅十字會高級顧問李朝暉接受媒體聯訪表示，2月14日初五過年期間，台方粗暴驅離福建漁船，導致2名漁民遇難，這一惡性事件，引起中國各方強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。

李朝暉說，此行來金門就是要了解事實真相，協助家屬善後，帶回2名生還者，並要求台灣有關方面認真對待家屬正當關切，配合處理善後事宜，避免進一步對家屬造成傷害。（編輯：黃世雅）1130220

#金門
#海巡署金馬澎分署
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