中國海警登檢金廈遊輪 分析：對台威嚇對內交代

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（中央社記者李雅雯台北20日電）中國海警登檢金廈遊輪。學者剖析，這個舉動旨在達到對台威嚇、對內交代、對外宣示目的，對岸海警巡查恐成常態化；金門事件將隨家屬抵金門處理畫下句點，不會推升兩岸緊張。

中國一艘載乘4人快艇於14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死；2人生還。中國海警局18日宣布，福建海警局在金廈海域展開常態化執法巡查行動，中國海警昨強制登船臨檢金門金廈遊輪，造成遊客極大恐慌。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳今天接受中央社採訪表示，中國海警表態金廈海域展開常態化執法巡查行動，昨登船臨檢正是為了展現「言出必行」，這是可預期的，目前看起來，中國海警執法船也沒有進入禁限制水域內。

張五岳認為，中國海警登船臨檢是為了達到對台威嚇、對內交代、對外宣示目的；中國海警常態化執法巡查行動將增加擦槍走火風險，這樣的風險仍是可控的，台灣政府對於對岸灰色地帶行動如何因應也要多加思考，這次登船臨檢不會是單一個案。

張五岳指出，金門事件將隨家屬抵金門處理畫下句點，不會推升兩岸緊張。

他分析，從大環境來看，兩岸雙方皆無升溫、惡化台海情勢意圖；從小環境來看，金門地理位置接近對岸，長期以來很有互動默契，加上金門、廈門為「建設兩岸融合發展示範區」第一線，金門事件不會升溫兩岸情勢。

國立成功大學政治學系教授王宏仁對中央社剖析，倘若對岸抱有善意，基於尊重罹難者家屬，以及調查細節進行中，這起事件不該被再操作為政治衝突。

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王宏仁指出，台灣總統大選結束後，中共持續對台施加複合式壓力，包括外交打壓、M503航路單方面宣布變更、持續模糊化海峽中線等作為，加上中國海警常態化執法巡查行動，目的都在否認台灣治權，給予即將上任新政府壓力，持續訴求「九二共識」。

「台灣應該將國際力量拉進來」，王宏仁認為，對於中共持續對台施壓，建議台灣政府應將問題國際化，尤其是同樣面臨中共干擾海域問題的日本、菲律賓等周邊國家，外交、國安單位必須說服、溝通這些鄰近國家，「台海問題不是只涉及兩岸雙方」。（編輯：周慧盈）1130220