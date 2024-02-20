立委指中海監船駛限制水域 海巡署：伴航驅離

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）立委王鴻薇今天指出，中國海監船進入金門禁限制水域，但海委會和海巡署官網卻遲未公布相關資訊，質疑是否粉飾太平；海巡署表示，已派艇伴航驅離，並持續於附近海域巡弋。

國民黨立委王鴻薇今天在臉書發文表示，中國大陸海監船8029今天上午9時10分進入金門的禁限制水域，經向海洋委員會求證後獲得證實，並說海巡雷達搜尋到後，海巡艇也出動和大陸海監船對峙。她認為，此為影響國安事件，但海委會、海巡署網站都還沒公布相關資訊，質疑難道是政府要粉飾太平、掩蓋人民知的資訊。

對此，海委會海巡署下午說明，海巡署第十二（金門）巡防區於今天上午9時以雷達鎖定「中國海監8029」將進入金門水域，上午9時5分航入金門水域，立即調派3556艇前往查處。

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海巡署說，3556艇抵達現場後，立即以無線電及艇外廣播器告知未經許可不得航入禁限制水域，並持續在旁伴航驅離；上午10時5分許，「中國海監8029」航出金門限制水域，持續往西北方航行，海巡署3556艇持續於附近海域巡弋。

同時，海巡署持續運用雷達、守望及巡邏三道監偵幕，全面掌握周遭海域目標動態，機動調整勤務因應，以確保金門海域和諧及安全。（編輯：張銘坤）1130220