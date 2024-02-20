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中國快艇越界翻覆2死
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中國快艇越界翻覆2死1/42
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中國快艇案死者相驗完畢 家屬盼查明真相

2024/2/20 20:29（2/20 20:44 更新）
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中國快艇事件釀2死，死者家屬20日上午搭船到金門處理後事，並於下午1時15分許抵達金門縣殯葬管理所。中央社記者張已亷攝 113年2月20日
中國快艇事件釀2死，死者家屬20日上午搭船到金門處理後事，並於下午1時15分許抵達金門縣殯葬管理所。中央社記者張已亷攝 113年2月20日
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（中央社記者張已亷、蔡孟妤金門20日電）中國快艇事件釀2死，金門檢方今天晚間6時許相驗完畢，但死者家屬尚未決定何時火化。對相驗結果仍有疑慮的死者家屬表示，希望查明事件真相。

金門地檢署主任檢察官施家榮告訴中央社記者，會保障死者家屬有陳述意見機會，目前家屬尚未返回中國，如果有要表達新的意見，檢方隨時接受製作筆錄，即使家屬將來回中國後，要透過委任律師表示意見也可以，隨時可為家屬製作筆錄。

1艘中國快艇14日越界闖入金門縣海域遭海洋委員會海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死，死者家屬上午抵達金門處理後續相關事宜。

1名死者家屬接受媒體聯訪表示，死者是他的岳父，而岳父是家中經濟支柱，「留下我們怎麼辦？」他在哽咽後說，希望查明真相，「要還給我們一個公道」。

被問及對相驗是否有疑慮，他說：「很大的疑慮。」但媒體追問是什麼疑慮，他未再回應後就離去。

海巡署金馬澎分署副分署長蔡茂埕表示，檢方在家屬確認下完成相驗程序，後續處置金馬澎分署將依家屬需求及期望的喪葬儀式安排，在最短時間內讓家屬帶死者骨灰回故鄉，後續全力配合檢察機關調查作業。

晉江市紅十字會高級顧問李朝暉說，希望公布事件真相，嚴懲有關責任人並配合家屬做好善後工作，給家屬和兩岸同胞交代，告慰死者在天之靈。（編輯：李明宗）1130220

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