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中國快艇越界翻覆2死
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中國快艇越界翻覆2死3/45
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中國快艇案死者相驗完成 後續入殮等程序有變數

2024/2/20 21:17
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（中央社記者張已亷金門20日電）中國快艇案釀2死，死者家屬今天抵達金門，由海巡署及移民署人員陪同祭拜、引魂等儀式，金門地檢署於晚間6時許完成相驗，但因家屬訴求有變化，後續入殮後離境等程序有變數。

4名中國籍人士14日搭乘快艇越界闖入金門海域，拒檢翻覆造成2死，生還2人完成檢方證人作證程序及海巡署留置調查程序，今天由小三通遣返中國，而2名死者的家屬總計6人到金門縣殯葬管理所確認死者身分、祭拜，並到金門海巡隊部做引魂儀式。

隨後與金門檢方相驗完畢，但因死者家屬訴求仍有變化，並未依照海巡署安排於今天火化遺體，原訂明天進行遺骨入殮後離境等程序仍有變數。

死者家屬今天上午自中國石井搭船，於上午10時30分許抵達金門水頭碼頭，海巡署、移民署等單位大陣仗在入境大廳等候。死者家屬上午10時58分陸續走出入境大門，但不發一語，未受訪，隨即由海巡署等人員安排車輛前往金門縣殯葬管理所。

陪同家屬抵達的福建省晉江市紅十字會高級顧問李朝暉接受媒體聯訪表示，2月14日農曆大年初五過年期間，台方粗暴驅離福建漁船，導致2名漁民遇難，引起中國各方強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。

李朝暉說，此行到金門是要了解事實真相，協助家屬善後，帶回2名生還者，並要求台灣有關方面認真對待家屬正當關切，配合處理善後事宜，避免進一步對家屬造成傷害。

海巡署艦隊分署長廖德成聽完李朝暉訴求後，試圖向李朝暉解釋，並要求修正「粗暴」一詞說法，但李朝暉並未停下腳步。

廖德成接著對前往採訪媒體表示，對越界陸船執法本就是海巡署工作，尤其是對於「三無船隻」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）更是兩岸取締重點，且「該船船長根本沒有駕照，所以這是兩岸共同取締重點」，整個過程依法行政，絕對沒有粗暴方式。

另外，2名生還者完成證人作證程序，今天下午4時許經小三通搭船返回中國，2人被問到返家心情時，點頭表示「很開心」，但中方人員以沒有被授權為由，拒簽海巡署遣返人員證書，海巡署副署長許靜芝對此表示，簽署為流程，無論簽署與否，都會依照程序遣返。（編輯：郭諭儒）1130220

#海巡署
#廖德成
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