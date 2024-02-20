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中國快艇越界翻覆2死
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中國快艇越界翻覆2死1/45
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路透：台灣官員稱北京無意讓金廈海域爭端變國際事件

2024/2/20 22:01（2/20 22:15 更新）
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（中央社台北20日綜合外電報導）兩岸金廈海域爭端升溫，一名台灣資深安全官員告訴路透社，他們認為中國當局無意讓金廈海域爭端演變成為一宗「國際事件」（international incident）。

路透社報導，這位因未被授權對媒體發言而要求不具名的台灣官員指出，北京以快艇事件中有2名中國公民死亡為「藉口」，進一步對總統當選人賴清德施壓。

中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死。中國海警18日宣布福建海警局將在廈金海域展開常態化執法巡查行動，金門「金廈遊輪」19日下午遭中國海警強制登船臨檢。

中國一艘海監船今天進入金門禁限制水域，海巡署派艇伴航驅離，並持續於附近海域巡弋。

路透社報導指出，中國近期對台施壓的行動還包括，煽動諾魯和台灣斷交，以及片面取消M503航線自北向南飛行的偏置措施。

這名官員表示，賴清德5月20日宣誓就職前，中國恐持續擴大對台施壓。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1130220

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