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中國快艇越界翻覆2死
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中國快艇越界翻覆2死2/45
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中國快艇案2死 金門檢方不排除解剖

2024/2/20 21:35（2/20 21:50 更新）
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中國快艇事件釀2死，死者家屬20日前往金門縣殯葬管理所確認死者身分、祭拜，並到金門海巡隊部做引魂儀式。中央社記者張已亷攝 113年2月20日
中國快艇事件釀2死，死者家屬20日前往金門縣殯葬管理所確認死者身分、祭拜，並到金門海巡隊部做引魂儀式。中央社記者張已亷攝 113年2月20日
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（中央社記者張已亷金門縣20日電）中國快艇事件釀2死。金門地檢署指出，海巡巡防艇上沒有錄影器材，2名生還者對執法無意見，2名死者家屬今天相驗後稱對死因暫不表示意見，檢方將視情形決定是否安排解剖。

金門地檢署今天晚間發布新聞稿表示，1艘中國船隻14日下午1時許駛入台灣劃設的「禁止水域」，船隻卻加速逃逸，逃逸過程中，尚未出「禁止水域」即翻覆，船上4名男子經海巡隊救起送醫，其中2人不幸死亡，檢方16日下午5時50分許接獲海洋委員會海巡署艦隊分署第九海巡隊正式報驗。

檢方指出，海巡隊表示沒有驅離及中國船隻翻覆過程的影像紀錄，為還原案發事實，檢方對巡防艇長及駕駛製作筆錄、調閱案發海巡隊通報紀錄、海巡隊撥打119通聯、相關雷達影像等資料。另外，涉案的船隻及巡防艇均已吊至陸地存放，經檢方勘查，沒有在巡防艇上發現有固定的監視錄影器材。

而2名生還者先由海洋委員會海巡署偵防分署金門查緝隊對其製作各3份調查筆錄，再經檢方以證人身分對2人製作各2份訊問筆錄，並命具結，目前對2人已調查完畢，生還者均表示對海巡隊執法程序無意見。

檢方表示，死者家屬今天抵達金門複驗，檢方為減少事後發生爭議可能，調查採公開透明方式，由家屬檢視遺體、現場觀察涉案雙方船隻、檢視相關證據資料，並保障家屬及其委任律師陳述意見機會。今天相驗過程中，因家屬稱對死因暫不表示意見，檢方將視情形，決定是否安排解剖。（編輯：郭諭儒）1130220

#中國
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中國快艇案死者相驗完成 後續入殮等程序有變數
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