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中國快艇事件2生還者返中 中方拒簽遣返證書

2024/2/20 17:46（2/20 17:53 更新）
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（中央社記者張已亷、蔡孟妤金門20日電）中國快艇事件釀2死、2生還。2名生還者今天下午4時許經小三通搭船返回中國，生還者被問到返家心情時，點頭表示「很開心」，但中方人員拒簽海巡署遣返人員證書。

中國一艘快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死，另有2人生還。2名生還者今天下午4時30分許透過小三通搭船返回中國，而死者家屬則於下午3時20分許手捧死者靈位進入殯儀館，與檢方相驗中。

有媒體詢問生還者「海巡對你們好不好？」1名生還者回說「好。」並表示身上新衣服，是海巡署準備的。再被追問返家的心情時，生還者點頭回覆：「很開心。」

金門地檢署主任檢察官施家榮表示，2名生還者已經完成證人作證程序，遣返權責機關為海巡署，由海巡署決定。

海巡署副分署長蔡茂埕表示，依兩岸人民關係條例，2名生還者已完成留置調查程序，依法得遣返。

2名生還者今返回中國，但在要求中方簽署海巡署遣返人員證書時，中方卻表示沒有被授權簽署。對此，海巡署副署長許靜芝表示，簽署為流程，無論簽署與否，都會依照程序遣返。（編輯：郭諭儒）1130220

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