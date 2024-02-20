男法官涉猥褻應懲戒 司法院：移送監察院審查

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（中央社記者劉世怡台北20日電）司法院人事審議委員會今天決議，蔡姓男法官（已停職）涉嫌強制猥褻女書記官，經檢察官起訴，損及司法形象，應受懲戒，依法官法第51條規定，由司法院逕行移送監察院審查。

司法院人審會指出，蔡姓男法官因於民國96年間涉嫌強制猥褻，經檢察官起訴，涉有違反法官法第18條第1項前段（法官不得為有損其職位尊嚴或職務信任的行為）、法官倫理規範第5條（法官應保有高尚品格，謹言慎行，廉潔自持，避免有不當或易被認為損及司法形象的行為），應受懲戒，由司法院逕行移送監察院審查。

刑事部分，全案緣於，被害人向士林地檢署提出刑事告訴，經士檢查出，男法官於民國96年11月間，以感謝代理他的書記官職務為由，邀約女書記官共進晚餐，以法院舉辦淨山活動為由，要求女書記官陪他勘查路線，卻把車停靠於避車彎內。

男法官被控在車上突伸手按摩女書記官左肩，另要求原坐在副駕駛座的女書記官換坐到後座，男法官隨後鑽入後座，涉嫌伸手從女書記官背後環抱，並強吻女書記官、用手撫摸女書記官胸部，並掀開女書記官衣服吸吮胸部。因女書記官趁隙逃離車外，男法官才停止。

士林地檢署依強制猥褻罪起訴男法官，並建請法院從重量刑，案件目前在士林地方法院審理中。

另一方面，男法官被控性騷擾女法官，士院調查後認定，男法官違反法官倫理規範，情節重大，請求法官評鑑委員會評鑑，法評會決議，將男法官移送職務法庭審理，建議撤職。司法院已於去年11月由院長許宗力依職權命男法官停職。（編輯：張銘坤）1130220