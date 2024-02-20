金廈海域爭端 陸學者：後續處理仍要回到九二共識

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（中央社記者呂佳蓉北京20日電）兩岸金廈海域爭端升溫，上海東亞研究所副所長包承柯指出，泉州紅十字會僅能處理善後事情，沒有事務性協商的權力，要處理後續相關海域問題仍要回到九二共識。

海巡署追緝大陸快艇越界，造成2名陸籍漁民落水身亡，後續對岸海警局宣布將加強海上執法力量，在金廈海域展開「常態化」巡查行動，昨天並以實際行動強制登船臨檢。至於陸籍漁民善後問題，將由泉州紅十字會及家屬今日赴金門處理。

包承柯今天接受中央社訪問時指出，現在的問題在於兩岸相關部門要進行溝通，以解決台灣海巡部門與大陸海警船如何在相關海域內不出事情。

他說，大陸要求這是兩岸的內部事務，要在九二共識的框架內處理，但是「民進黨當局」不願對此作出表示。1990年兩岸有「金門協議」，這是在有「九二共識」之前達成的，兩岸的紅十字會代表在金門達成協議；而有了「九二共識」後，由海基會與海協會取代紅十字會，討論地更多且更加全面。

包承柯指出，今天泉州市紅十字會去了金門做善後處理，又回到「九二共識」之前，由紅十字會處理善後的事情，但沒有處理事務性協商的權力。未來，大陸海警「常態化」巡查，台灣海巡部門一是只能看著大陸海警執法，另一若有意見可能會有衝突。

他強調，要處理後續問題，仍要回到「九二共識」與一個中國原則上。

中國人民大學教授時殷弘分析，這是大陸對民進黨掌握行政權的台灣，顯著升級反制、逼壓與威懾的開始。不過，大陸行動強硬當中，仍有它的審慎。（編輯：周慧盈）1130220