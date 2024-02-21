中國快艇翻覆生還者稱遭撞翻 海巡：由司法還原真相

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（中央社記者張已亷、洪學廣金門縣21日電）中國快艇翻覆2死、2生還，金門地檢署訊問時，2名生還者對海巡隊執法程序無意見，20日返回中國後稱船隻遭海巡艇撞翻；海巡署知情人員表示，由司法還原真相，靜待偵查結果。

2名生還者被救起後，先受海巡署偵防分署金門查緝隊詢問，再以證人身分接受金門地檢署訊問後，均表示對海巡隊執法程序無意見，後續完成留置調查程序，依法於20日透過小三通船班返抵中國後，向當地媒體表示，乘坐的船隻急轉彎不會翻船，翻覆是因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻。

海巡署知情人員接受中央社記者電訪表示，檢調偵查過程皆有錄音錄影，製作完整筆錄，面對目前的各種說法，應保持冷靜及理智，靜待調查結果，交由司法調查，將事實呈現於家屬與社會大眾。

海巡署今天晚間發布訊息表示，此案發生僅歷時5分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素，未能全程錄影，雖讓事證分散，但不影響事實真相的始末，且2名生還者在金門留置期間，均給予妥適安置與照護。

另外，由於此案事涉兩岸國安議題，為避免引發兩岸情勢升溫，海巡署秉持審慎處理態度，編組各業管單位成立專案小組，前往金門現地釐清案件經過。案發至今，海巡署所有對外發表資訊，均由專案小組討論，取得明確資訊後，統一對外說明，海委會沒有接管海巡署發言權。（編輯：郭諭儒）1130221