央視訪快艇案生還船員 指責台方卻避談三無漁船

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（中央社台北21日電）中國央視旗下帳號「玉淵譚天」今天播出金門快艇案落水生還者的訪問，受訪的1人聲稱，「我們對他們很好，這次他們對我們這樣，太失望了」。但訪問完全沒有提到，快艇船員為何駕駛「三無漁船」闖入金門海域後蛇行躲避盤查。

「玉淵譚天」今天下午率先在其微信公眾號發表這一訪問，但2名生還者中只有1人受訪。同時，這一訪問並以「生還漁民揭露，台方粗暴對待大陸漁船真相」的字眼作為標題。

報導的文字敘述並聲稱，2名生還者20日下午回到廈門，隨後返回泉州。「回憶起事發當天的情況，兩人仍心有餘悸，來看他們還原的事件真相到底是什麼」。

根據播出內容，受訪的一名生還者以雲貴川口音說，「我們沒想到它（巡防艇）衝過來，抵著我們的船，我們也不知道。當天的經過是12點多，我們就開船出去，到12點50分就看到保緝（巡防艇）就沖著我們的船開過來了」。

他又說，「我們自己的船怎麼可能翻掉，開急轉彎也翻不掉，要被撞才會翻掉，衝一下就把我們的船頂翻掉了，我們就鑽到水裡面跑出來，四個人只有兩個人上岸」。

這名生還者還聲稱，「我們兩邊的漁民打漁，我們也沒對他們（台灣漁民）怎麼樣，他們以前到我們這邊來，我們對他們很好。這次他對我們這樣，太失望了，我們安全了，已經回來大陸我就很開心了」。

但整篇訪談完全沒有提到，快艇上的4名船員，當時為何駕駛「三無船舶」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）闖入金門海域，而遇上台灣海巡巡防艇查緝時，為何蛇行躲避盤查。

至於下方的中國網友留言，則不乏諸如「全軍出擊」、「估計咱終於有機會出手了」、「統一的號角已經吹響」、「殺人償命，嚴懲兇手」等字眼。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130221