海巡署：中國快艇案無蒐證影像未違規 仍能還原事件

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（中央社記者賴于榛台北22日電）中國快艇越界翻覆造成2死事件引發關注，海巡署今天表示，負責查緝的CP-1051艇為10噸以下艦艇，海巡人員未使用密錄器並未違規，仍有人證、事證能還原事件，但為避免類似問題，明年起將陸續補足密錄器。

中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死2生還。

海巡署副署長張忠龍今天出席行政院會後記者會時表示，各界關注此案並未使用密錄器，但此次查緝的CP-1051艇是10噸級以下艦艇，沒有使用密錄器並未違法，且依規定攜帶手持攝錄影機的偵蒐裝備，只是在取締這艘越界的三無漁船時，因高速追逐以及強靠登檢下導致船身晃動劇烈，所以沒有及時使用攝錄影機。

張忠龍說，此案報請金門地檢署偵辦後，海巡人員便主動說明無蒐證影帶提供，不過此案沒有蒐證影帶並不影響責任歸屬判定，因為還有人證跟事證可以讓檢察官蒐證還原事件。

他也強調，此案是海巡署依法執行職務，除符合民眾期待也是責無旁貸的責任，但為避免類似情況再次發生，海巡署將嚴正檢討所屬勤務紀律以及裝備運用，並訂定4年期計畫，預計明年籌組3000多具秘錄器，民國115年至117年再補上240具，讓所有海巡執勤人員都有一具秘錄器。

陸委會副主委梁文傑出席記者會時補充表示，此案是金廈水域時常發生的執法案件，不幸發生死亡事故令人遺憾，但仍支持海巡署持續執法。

他說，此案有無錄影並不影響案件調查，生還者接受偵訊過程也有錄影與筆錄，希望民眾相信司法獨立性。（編輯：潘羿菁）1130222