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金廈海域爭端加劇 俞大㵢接受美媒專訪：中國欲改變現狀[影]

2024/2/22 10:34（2/22 10:53 更新）
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金廈海域爭端加劇兩岸緊張。根據中國船舶網站，19日上午有4艘中國執法船舶在金廈海域出沒，動機受關注。（中央社製圖）
金廈海域爭端加劇兩岸緊張。根據中國船舶網站，19日上午有4艘中國執法船舶在金廈海域出沒，動機受關注。（中央社製圖）
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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）金廈海域爭端加劇兩岸緊張，駐美代表俞大㵢接受美媒專訪表示，凸顯中方所稱紅線不斷改變，目的在改變現狀；而中國藉諾魯斷交等懲罰台灣民眾選出中國不喜歡的總統候選人，台灣不會與中國從事金錢外交競爭。

駐美代表處發布新聞稿表示，駐美代表俞大㵢於美東時間20日應邀接受美國晚間新聞節目「公共電視網新聞時段」（PBS NewsHour）專訪，並於當日晚間節目中以「台灣在華府最高階外交官討論對美關係及與中國緊張態勢（Taiwan’s top diplomat in Washington discusses U.S. relations and tensions with China）」為題播出8分多鐘專輯。

影片來源：PBS NewsHour

俞大㵢表示，台灣致力維持台海現狀，近日在金門發生的漁船事件凸顯中國企圖利用這些事情來改變現狀，中方所稱「紅線」不斷改變，目的在改變現況，金門情況即為如此。

俞大㵢說，中國藉由諾魯斷交事件來懲罰台灣民眾選出中國不喜歡的總統候選人，台灣不會與中國從事金錢外交競爭，中華人民共和國慣於開出各種經濟與基礎建設等空頭支票，建交後就置之不理。

談及中國片面更改M503航線，俞大㵢表示、事前沒有協商，不僅危及台灣的國家安全，中國民航班機也可能進入台灣空域，危害民航飛航安全。

他說，他常以「堅若磐石」來形容台美關係，台灣獲得美國跨黨派支持，無論誰贏得11月美國總統大選，都有信心在新政府之下的跨黨派挺台都將繼續，台灣會與美國行政部門及國會緊密合作，確保台灣具有最佳的自我防衛能力。（編輯：蘇志宗）1130222

#中國
#台灣
#俞大㵢
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