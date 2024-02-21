3艘中國海警海監船馬祖海域現蹤 一度距南竿島僅約5.5海里

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（中央社台北21日電）繼金門海域19日上午出現中國海警船後，馬祖海域今天下午也出現3艘中國執法船隻，其中2艘為海警船，另1艘為全長90公尺、1500噸級的海監船。其中1艘海警船距離馬祖南竿島一度僅約5.5海里。

根據中國港口網船舶追蹤資訊，今天下午，上述3艘中國執法船隻分別在馬祖南竿島東方、西方及西南方海域出沒。其中，在南竿西方出沒的是號稱福建省海監旗艦的「海監8001船」，全長90公尺，雖屬省級海監船，但前身則是中國海警2115號改裝而成。

根據這一資訊顯示，下午3時50分左右，這艘1500噸級的「海監8001船」，出現在南竿島西方約5.75海里的海面上。

除「海監8001船」外，另2艘執法船則為全長69公尺的海警14509船，以及全長44公尺的14522船，則分別出現在南竿東方及西南方海域。而到下午5時30分左右，海警14509船的位置，距離南竿東南方僅約5.5海里。

此外，金門海域直到今天下午6時過後，仍有全長92公尺的海警14608船及全長44公尺的海警14512船等2艘海警船，出現在金門南方海域，距離金門本島都僅有6至7海里。

金門禁止水域內14日發生中國快艇翻覆事件，造成快艇上2人死亡後，中國海警局發言人甘羽宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在金廈海域開展「常態化執法巡查行動」，並聲稱此舉旨在「進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全」。

陸委會18日強調，依照兩岸條例規定，中國大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域，主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，「以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變」。（編輯：邱國強/曹宇帆）1130221