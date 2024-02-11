菲控中國海警黃岩島危險航行 中：菲船非法侵闖

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（中央社台北11日電）中國海警局發言人甘羽今天聲稱，菲律賓海警9701號船2至9日「多次非法侵闖中國黃岩島」鄰近海域。中國海警在「喊話警告無效」下，「依法」對菲國船隻採取「航路管制、外逼驅離」措施，現場處置「專業規範」。

菲律賓海岸防衛隊今天表示，菲國巡邏艦日前在黃岩島海域巡邏期間，遭中國海警船4次危險阻擋，甚至兩度從船頭強行橫穿。這一期間，巡邏艦還被4艘中國海警船尾隨超過40次。

綜合中國媒體報導，甘羽宣稱，中國對黃岩島及其鄰近海域擁有「無可爭辯的主權」。中國海警「依法」在中國管轄海域開展「維權執法活動一以貫之，堅決維護國家主權和海洋權益」。

法新社報導，菲律賓海岸防衛隊2月稍早在黃岩島海域，由多功能巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）執行為期9天的巡邏任務，並負責為菲律賓漁民運送補給並確認安全。

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菲律賓海岸防衛隊今天發表聲明指出，在黃岩島海域巡邏期間，中國海警船「在海上4次危險阻擋馬格巴努亞號，甚至兩度從它的船頭橫越航行」。其中4艘尾隨馬格巴努亞號超過40次。此外，防衛隊還另觀察到4艘中國海上民兵船的蹤跡。

聲明指出，儘管如此，菲方依據專業方式透過無線電聯絡中國海警局及中國海上民兵船隻，並根據國際法明確重申菲國原則和立場。（編輯：邱國強）1130211