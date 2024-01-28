中日相互驅逐船艦 釣魚台周邊海域爭議未歇

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（中央社記者吳柏緯上海28日電）中日在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊海域爭議又起，中國27日稱驅逐非法進入「領海」的日本船隻，日本則稱中國海警船駛入領海。日本宣布，將加派兩艘最新巡邏艦加強海巡。

據中國海警微信公眾號27日晚間發布，中國海警局新聞發言人甘羽表示，日本漁船「鶴丸號」和數艘巡視船於27日非法進入中國的「釣魚島領海」，中國海警艦艇依法對其採取必要管控措施並警告驅離。

這篇聲明再次強調，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中國海警艦艇依法在本國管轄海域開展海上維權執法活動」，並且敦促日本「立即停止在該海域的一切違法活動，確保不再發生類似事件」。

據日本共同社報導引述日本海上保安廳第11管區海上保安本部表示，27日上午11時55分前後，中國海警局的2艘船隻相繼駛入「尖閣諸島」周邊的日本領海，2艘海警船跟隨1艘日本漁船航行，海保巡邏船發現後要求駛離。2艘中國海警船於當天傍晚6時10分前後起陸續駛離。

報導稱，這是繼本月11日以來，中國海警船今年第2度駛入「尖閣諸島」周邊領海。此外，在領海鄰接區發現了2艘中國的公務船隻，其中1艘搭載了類似機關炮的裝置，「包括鄰近區在內，日本已連續37天在尖閣周邊發現中國公務船」。

隨著中日雙方在釣魚台列嶼周邊海域的摩擦持續加劇，日本也宣布將投入最先進的巡邏船，加強海巡工作。

據日本產經新聞報導，第11管區海上保安本部本部長（主任）島谷邦博25日在例行記者會上說，將在石垣海上保安部（位於沖繩縣石垣市）部署2艘最先進的巡邏船，2月22日服役。

有關釣魚台海域相關議題，他表示「仍然處於不容輕忽的嚴峻狀況，但我們會持續堅決守護我國的領土、領海。」（編輯：周慧盈）1130128