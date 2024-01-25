日本加強海巡釣魚台 石垣島部署2艘巡邏船

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）中國公務船頻頻進入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域，日本海上保安廳（相當於海巡署）要加強海巡，計劃2月22日在沖繩縣石垣市部署2艘最先進的巡邏船。

日本「產經新聞」報導，第11管區海上保安本部（位於沖繩縣那霸市）本部長（主任）島谷邦博今天在例行記者會上說，將在石垣海上保安部（位於沖繩縣石垣市）部署2艘最先進的巡邏船，2月22日服役。

島谷表示，有別於至今部署的巡邏船，這2艘最先進的巡邏船體型大，配備最新的裝備。

有關釣魚台海域，他說：「仍然處於不容輕忽的嚴峻狀況，但我們會持續堅決守護我國的領土、領海。」

第11管區海上保安本部表示，為了淘汰「伊良部」號（約1500噸）及舊「波照間」號（約1300噸），新的巡邏船是長約120公尺的「八重山」號（約3500噸）及長約96公尺的「波照間」號（約1500噸），

新的巡邏船有可供直升機起降的甲板，機動力強，航速達25節 （時速約46.3公里）以上。

日本政府於2022年12月修訂的安全保障3文件，也決定「有關加強海上保安能力的方針」，海上保安廳據此引進最新型巡邏船加強海巡警備。（編輯：郭中翰）1130125