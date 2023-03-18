日本距台灣最近飛彈部隊 彈藥運進石垣駐屯地

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日本海上自衛隊大隅號運輸艦18日駛入石垣港，卸下約15輛載有彈藥的自衛隊車輛並開往駐屯地，反對的民眾舉標語抗議。（共同社）

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（中央社東京18日綜合外電報導）日本防衛省3月16日在沖繩縣石垣島上開設駐屯地，成為目前距台灣最近的飛彈部隊所在地，今天已將包括飛彈在內的彈藥運入。不過，反對民眾到場抗議，疾呼「勿讓島嶼成戰場」。

日本朝日新聞、琉球放送（RBC）、讀賣新聞報導，防衛省今天將彈藥運入陸上自衛隊石垣駐屯地，研判這批彈藥可能包括12式陸基反艦飛彈及03式地對空飛彈等。

日本政府2022年底決定延長12式陸基反艦飛彈射程，作為敵基地攻擊能力（反擊能力）。

海上自衛隊大隅號運輸艦今天上午7時左右駛入石垣港，卸下約15輛載有彈藥的自衛隊車輛。這些車輛上午9時30分左右由島上公路駛往駐屯地。

不過，反對部署的約30位民眾高喊「把飛彈帶回去」等抗議口號，幾名民眾有意阻擋車輛行進，遭到沖繩縣警方強制排除。

石垣駐屯地的彈藥搬運作業完成後，作為自衛隊目前最靠近台灣的飛彈部隊運用體制即告完備。

陸上自衛隊2016年3月及2019年3月，分別已在與那國島及宮古島開設駐屯地，石垣島也於今年3月新開設駐屯地。這些離島上常駐沿岸監視隊與警備隊等部隊，其中最大規模的宮古島駐屯地約有700名隊員駐守。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120318