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華府喜迎龍年 盼台美關係持續發展

2024/2/12 10:07（2/12 10:32 更新）
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華府市長鮑賽（右2）與駐美代表俞大㵢（右5）11日帶領遊行隊伍，在綿綿細雨中迎接龍年到來。中央社記者江今葉華盛頓攝 113年2月12日
華府市長鮑賽（右2）與駐美代表俞大㵢（右5）11日帶領遊行隊伍，在綿綿細雨中迎接龍年到來。中央社記者江今葉華盛頓攝 113年2月12日
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（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）華府華埠今天舉行春節遊行，熱鬧歡迎龍年到來。駐美代表俞大㵢表示，在美國政府與人民的堅定支持下，台美堅若磐石的關係將在龍年持續快速發展。

華府農曆春節遊行今天在華府中國城登場。華府市長鮑賽（Muriel Bowser）與俞大㵢領銜，帶領遊行隊伍，在綿綿細雨中迎接龍年到來。

去年12月才上任的俞大㵢第一次參加華埠春節遊行，屬龍的他以中英文向現場民眾祝賀新年快樂，「好運龍來」。他在致詞中表示，堅信在美國政府與人民的支持下，台美堅如磐石的關係將在龍年持續快速發展。

十分友台，以對北京採取鷹派立場聞名的美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）昨天宣布不再角逐連任。

俞大㵢會後接受媒體訪問被問及此事表示，美國國會長久以來對台灣的支持是普遍性的、跨黨派的。在美國國會的友人非常多，去國會拜會時感到很溫暖、很窩心，到處都是台灣的友人。相信新的國會，不論是連任或是新的國會議員進入國會，這樣的狀況應該都會持續。（編輯：郭中翰）1130212

駐美代表俞大㵢（右）表示，在美國政府與人民的堅定支持下，台美堅若磐石的關係將在龍年持續快速發展。中央社記者江今葉華盛頓攝 113年2月12日
駐美代表俞大㵢（右）表示，在美國政府與人民的堅定支持下，台美堅若磐石的關係將在龍年持續快速發展。中央社記者江今葉華盛頓攝 113年2月12日
華府中國城美東時間11日舉行春節遊行，熱鬧歡迎龍年到來。中央社記者江今葉華盛頓攝 113年2月12日
華府中國城美東時間11日舉行春節遊行，熱鬧歡迎龍年到來。中央社記者江今葉華盛頓攝 113年2月12日
華府中國城舉行春節遊行，孩童們披上國旗圍巾，敲鑼打鼓迎龍年。中央社記者江今葉華盛頓攝 113年2月12日
華府中國城舉行春節遊行，孩童們披上國旗圍巾，敲鑼打鼓迎龍年。中央社記者江今葉華盛頓攝 113年2月12日
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