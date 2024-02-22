中國快艇案生還者稱遭撞翻 海巡金檢將開記者會

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（中央社記者張已亷、洪學廣金門縣22日電）中國快艇案，2名生還者自金門返回中國後聲稱船隻遭海巡艇撞翻，2名死者的家屬訴求嚴懲相關人士並求償。金門海巡隊和金檢將在中午1時30分和下午3時開記者會說明。

海洋委員會海巡署上午發布採訪通知，將於中午1時30分在金門海巡隊針對「0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」召開說明記者會，據悉死者家屬不會出席。

此外，金門地檢署也將於下午3時舉辦記者會說明，詳細內容相關人士未透露。

2月14日下午1時許，這艘中國籍快艇載4人越界闖入金門海域，海巡署人員追緝過程中，該快艇翻覆釀2死、2生還。2名生還者被救起後，先受海巡署偵防分署金門查緝隊詢問，再以證人身分接受金門地檢署訊問，均表示對海巡隊執法程序無意見。

在完成留置調查程序，2名生還者依法於20日透過小三通船班返抵中國後，向當地媒體表示，乘坐的船隻急轉彎不會翻船，翻覆是因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻，引發中國輿論風波。

仍在金門陸島酒店的死者家屬6人，目前由友人陪同協助安排生活起居。據知情人士表示，死者家屬訴求嚴懲海巡相關負責人及要求賠償，尚未談到具體賠償額度，海巡署則在等待檢方偵辦結果。（編輯：陳清芳）1130222