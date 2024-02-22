中國快艇翻覆海巡未蒐證 未來執勤人員將配密錄器

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（中央社記者張已亷、洪學廣金門縣22日電）中國快艇翻覆2死2生還。2生還者返中國後稱船隻遭海巡艇撞翻，針對執法過程未錄影，海巡署指出，現有CP艇未裝全船監視系統，未來該型艇執勤人員將配戴密錄器。

海巡署今天中午1時30分在金門海巡隊針對「0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」召開說明記者會。

針對執法過程未能蒐證，海巡署副署長許靜芝指出，執法過程中因高速追逐狀況，船身受海浪影響劇烈晃動，海巡人員須高度專注維持平衡，且此案發生僅歷時5分鐘，種種因素下致負責蒐證人員未能拿取手持式攝影機蒐證。

許靜芝說，此案因沒有全程蒐證影像，導致家屬無法很快了解事實真相，沒能讓家屬安心，也讓社會有很多爭議，海巡署感到抱歉。目前已配合檢方調查，相信司法機關調查程序必定可還原事實，未來會將此案作為勤務精進，加強相關教育訓練及律定作業程序。

許靜芝強調，海巡現有CP艇無裝設全船監視系統，依據配備基準，這類小艇並未配備密錄器，所以人員未使用密錄器，未違反相關規定。但若有密錄器，縱然無法拿取手持式攝影機，也能避免這次無法蒐證情況發生，所以未來針對此型艇出勤時，將全數補足船上4名執勤人員足夠密錄器。

許靜芝說，此案為雷達發現中國籍快艇越界後，第12巡防區即通知CP-1051艇前往取締，這是一個執法案件。春節前金門海域即有許多此類快艇在周邊海域作業，海巡不斷接獲民眾報案，必須依法取締，以符人民期待。這次執法作為，並無上級特別指示或其他考量，純屬海巡日常執法行動。

海巡署表示，此案不幸造成2名中國籍人員死亡，海巡並不樂見其發生，此案已接受檢察官調查，希望全案回歸執法個案，不要升高衝突，更希望擱置政治，人道優先，期待能儘速完成善後，讓死者安息，生者安心。（編輯：謝雅竹）1130222