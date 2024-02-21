中國快艇翻覆金門頭七法會 死者家屬未出席

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（中央社記者張已亷、洪學廣金門縣21日電）中國快艇翻覆釀2死，今天在金門縣殯葬管理所舉行頭七法會，但死者家屬未出席，儀式約在中午12時許結束。海巡署指出，以同體大悲心情祝願亡靈魂歸淨土。

中國一艘快艇14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，拒檢後蛇行翻覆釀2死，另有2人生還。2名生還者昨天下午已透過小三通搭船返回中國，死者家屬則與金門地檢署檢察官和法醫參與相驗，下榻金門陸島酒店，但並未參與今天上午10時許的頭七法會，儀式照常舉行。

頭七法會在金門縣殯葬管理所舉行，包括海巡署副署長許靜芝、陸委會法政處長周鳴瑞、海基會經貿處長饒仁宏、金門縣長陳福海等人皆到場弔唁，但並未受訪。公祭法會中午12時許結束，死者家屬對於是否火化及返回時間皆未表達意見或確定。

海巡署發布新聞稿指出，不幸喪生的中國漁民家屬昨天偕同晉江市紅十字會相關代表抵達金門，在海巡人員全程陪同下，完成家屬身分確認、勘查事故快艇，並在船邊進行招魂儀式魂歸牌位。也在金門地檢署檢察官訊問下完成遺體指認和相驗。

海巡署表示，因今天為亡者頭七，依中國人殯葬禮俗必須做足法會，使亡靈魂歸西方極樂。上午法會儀式順利進行，場面哀戚。並強調海巡署以同體大悲心情，衷心祝願亡靈在法師經誦，佛祖慈悲引領下，魂歸佛國淨土、功德圓滿。（編輯：謝雅竹）1130221