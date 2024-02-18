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中國快艇越界翻覆2死1/22
陸快艇拒檢翻覆2死 馮世寬籲兩岸互增溝通機會
2024/2/18 20:53
（中央社記者王承中台北18日電）中國海警宣布將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。退輔會主委馮世寬今天表示，兩岸應能有智慧，化危機為轉機，藉此事件互相增加溝通機會；前國防部副部長林中斌認為，中共的反應屬「臨界威懾」，會在界線內變換各種方式並增加次數，以達到施壓台灣目的。
中國大陸1艘三無快艇（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死。
大陸國台辦17日表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，不存在「禁止、限制水域」一說，要求台方盡快「放船放人」；中國海警今天更進一步宣布，將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。
國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬今天下午在台北出席「劍與花的歲月—林中斌凡塵隨筆（增修版）」新書發表會前，接受媒體訪問時表示，應該化危機為轉機，互相增加溝通的機會，兩岸應藉此事件，增加溝通的條件或約束彼此。
馮世寬指出，海巡署與陸方漁船，並不希望發生這種事情，但如果發生了，應該要用智慧來解決，動用武力或其他方式都不是正當方法；而目前國際高度關注台海安全，中共不至於會做出很多大動作。
對於國台辦與中國海警的作為，林中斌指出，中共的反應就是要對台灣政府施壓，他認為，中共的原則就是不會超過「對物質的破壞與人員流血」這條界線，這稱之為「臨界威懾」；但在界線內，中共會變換各種方式並增加次數以達到目的。
林中斌表示，過去中共對外用兵次數不多，在進入改革開放後，便不再對外用兵；他認為中共目前是以超軍事手段為優先，而在台海就是使用臨界威懾，中共清楚明白超出界線，將會讓國際有話柄批評中國。（編輯：林興盟）1130218
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