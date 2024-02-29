立委推縮短陸配入籍年限 海基會：彙整陸配意見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯、謝怡璇、廖文綺台北29日電）立法院在野黨團表態支持陸配入籍年限由6年縮短為4年。海基會今表示，對於相關主張密切地關注，也會及時彙整陸配的意見與看法，將其提供主管機關參考。

海峽交流基金會（海基會）今下午舉行背景說明會，海基會副秘書長蔡孟君於會上作出上述表示。

蔡孟君表示，有注意到相關議題討論，行政院也於稍早對外說明。海基會長期以來關懷兩岸婚姻家庭，這個議題也是陸配群體關注焦點，對於後續討論、主張還有修法動態等，將會密切地關注。

蔡孟君強調，關於陸配對於這個議題的反應、看法和意見等，海基會也會及時加以彙整，提供給主管機關參考。

行政院發言人林子倫今天在主持行政院會後記者會時說，現行陸配入籍規定未違反平等原則，陸委會、內政部等也沒有修法規劃。

內政部移民署最新統計資料顯示，從1987年1月至今年1月底止，大陸地區配偶人數累計36萬2093人；其中取得居留證者累計11萬1885人、取得定居證者累計14萬977人。（編輯：吳柏緯）1130229