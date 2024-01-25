海基會：2023年協處滯陸台人102案 多為經商失敗

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（中央社記者李雅雯台北25日電）海基會今天公布2023年業務處理統計數據資料，去年協處滯陸台人累計102案，較2022年的83人增加19人，年增22.9%；這些滯陸案例背景多與在陸經商失敗有關。

海峽交流基金會（海基會）副秘書長蔡孟君25日下午主持背景說明會，作上述表示。

蔡孟君指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，滯陸台灣民眾求助案例也增加，海基會去年全年協處累計102人，較2022年83人增加19人，年增22.9%；這些滯陸案例背景多與在陸經商失敗有關。

蔡孟君表示，有些台商在陸經商失敗後，考量生活習慣、生活成本等條件，選擇繼續滯留大陸；由於大陸在疫情期間採取嚴格封控措施，導致這些滯陸台灣民眾在工作、謀生上愈加困難，甚至有流落街頭等狀況。

她說，部分滯陸案例除了經濟困難，還有罹患重病等狀況，也無力負擔醫藥費，於是求助當地台商協會、海基會給予幫助。

此外，海基會24小時緊急服務專線去年接聽量激增。

蔡孟君指出，海基會24小時緊急服務專線2023年累計接聽1萬633通來電，相較2022年的4558通，年增233.3%；主要原因為疫情邊境解封後，兩岸人民往來增加，傷病或證件等問題洽詢頻率也大幅增加。（編輯：楊昇儒）1130125