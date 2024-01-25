大陸台商春節聯誼2/16登場 海基會：不希望有干擾

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（中央社記者李雅雯台北25日電）中國大陸台商春節聯誼活動將於2月16日舉行。海基會今天表示，邀請函已發給大陸各地台協會長、幹部，期待台商踴躍參與；這是情感交流、溝通平台，不希望有來自中共的干擾。

海峽交流基金會（海基會）副秘書長蔡孟君今天下午主持背景說明會，她於會上作出上述表示。

大陸台商春節聯誼活動規劃於2月16日在圓山大飯店舉行，場地有別於去年在台北美福大飯店舉行，推估現場可安排桌數、人數將多於去年規模；去年也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後第一次恢復舉辦。

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蔡孟君表示，大陸台商春節聯誼活動正在密集地籌辦中，目前已經發出邀請函給大陸各地台商協會會長、幹部，相關邀請持續聯繫中，最後參與狀況、活動詳情將會適時地對外說明；目前在陸台商協會有154個。

被問及是否有中共干擾台商出席活動相關訊息，蔡孟君指出，COVID-19疫情趨緩後，台商春節聯誼活動在去年恢復舉行，這是與台商情感交流、溝通的重要平台，期待台商踴躍參加，「我們也期望不要發生干擾狀況」。（編輯：呂佳蓉）1130125