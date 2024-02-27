中國海警登檢觀光船 民團抗議呼籲不赴中旅遊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北27日電）中國海警日前登檢台灣觀光船隻金廈遊輪。民團今赴海旅會所在大樓前表達抗議，直指中國海警藐視台灣主權、惡意挑釁，中國不尊重台海現狀，呼籲台灣民眾非必要不赴中旅遊。

經濟民主連合與台灣公民陣線、台灣人權促進會、婦女新知基金會等聲援團體於海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）所在大樓前表達抗議，「抗議中國侵門踏戶、無理登船臨檢」；不排除號召更多團體上街頭對於中國惡意表達聲音。

經濟民主連合副秘書長許冠澤表示，中國快艇翻覆事件尚由台灣檢察官釐清中，中國海警隨即採取報復性方式宣布常態性巡查金門海域，又對台灣觀光船登檢，這是政治性報復，不尊重台灣主權，強烈抗議這起事件；另也呼籲台灣民眾非必要不前往中國旅遊。

經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，中國海警登檢台灣觀光船是一件必須嚴肅看待的事情，中國先前單方面取消M503航路飛行偏置、啟用W122、W123銜接由西向東飛行等作為皆在挑釁台海現狀、鯨吞蠶食架空台灣政府執法空間。

賴中強認為，不積極回應中國的作為相當於默許其惡霸行為，中國將會得寸進尺、台灣則是「溫水煮青蛙」；對於中國海警登檢台灣觀光船表示最大抗議，由於中國不尊重台海現況，建議台灣民眾非必要不前往中國旅遊。

專案經理人李明哲指出，中國海警登檢台灣觀光船，這不僅侵犯主權，也危及旅客安全，這也凸顯其不重視人權。中共把法律當作政治操作工具，沒有標準可言，過往案例可看到，前往中國旅遊有危險性，建議人身安全考慮為第一，非必要不去中國旅遊。

許冠澤強調，抗議中國侵門踏戶、無理登船臨檢，倘若中國持續惡意對待，將會號召更多團體上街頭表達心聲。

中國一艘載乘4人快艇14日越界闖入金門海域遭海巡人員追緝，拒檢後翻覆釀2死、2人生還。

事件發生後，中國國務院台灣事務辦公室（國台辦）17日表示，「廈金水域不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局18日宣布，在金廈海域展開常態化執法巡查行動，19日登船臨檢金廈遊輪，造成遊客極大恐慌。（編輯：唐佩君）1130227