宋濤談台灣選舉 和平發展是主流民意

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中國大陸國台辦今天舉辦2024年台商新春聯誼會。國台辦主任宋濤表示，這次台灣選舉結果充分說明，要和平、發展、交流與合作是台灣主流民意。大陸政策一貫，就是堅決反對台獨與外部勢力，並且堅定推動兩岸關係和平發展。

宋濤並在講話中說，如果「台灣當局」繼續推行台獨路線，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，台海局勢就動盪緊張。「如果有人一意孤行，傷害兩岸同胞的福祉，傷害兩岸同胞的感情，我們一定讓其付出代價。」

國台辦24日在北京釣魚台國賓館舉辦2024年台商新春。指標性台商會長如台企聯創會會長張漢文、台企聯榮譽會長郭山輝與王屏生、北京台協會長陳文錧、上海台協會長張簡珍等人皆到場；中華民國全國商業總會主席賴正鎰、工業總會秘書長陳益民等人也從台灣前來與會。

宋濤在會上表示，這次台灣的選舉結果充分說明，「要和平、不要戰爭，要發展、不要衰退，要交流、不要分離，要合作、不要對抗，是台灣主流民意。」

他說，大陸政策是一貫的、態度也是明確的，就是堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉的立場不會變；堅定推動兩岸關係和平發展，推進中國統一的決心不會動搖。

宋濤又說，「沒有人比我們更希望維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定」。一個中國原則明確了兩岸關係的根本性質，只有堅持這一原則，台海才能保持和平安寧。在這一原則基礎上，台灣任何政黨、團體與大陸交流與協商才不會存在問題。

他聲稱，如果「台灣當局」繼續推行台獨路線，拒不承認體現一個中國的「九二共識」，阻撓兩岸各領域交流往來，破壞兩岸經貿合作，台海局勢就將持續動盪緊張，台灣工商界發展利益和廣大台灣同胞切身利益就會受到損害。

宋濤還稱，「如果有人一意孤行，傷害兩岸同胞的福祉，傷害兩岸同胞的感情，我們一定讓其付出代價」。

他表示，和平發展是引領兩岸關係的康莊大道，融合發展是造福兩岸民生的最優路徑，最符合中華民族的根本利益和兩岸同胞的整體利益。大陸的目標很宏偉、也很樸素，就是讓國家早日統一，讓兩岸同胞過上好日子。

宋濤向台商喊話，要堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂和外來干涉，勇於突破「民進黨當局」設置的種種障礙，積極投身兩岸交流合作。

他說，中國大陸經濟發展前景光明，「這邊風景獨好」。儘管外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升影響，大陸經發展也面臨困難與挑戰，但綜合來看，機遇大於挑戰，有利因素多於不利因素。

宋濤最後表示，中國大陸始終是廣大台胞台企的堅強後盾與獨立依靠。（編輯：楊昇儒）1130224