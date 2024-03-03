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中國快艇越界翻覆2死
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中國快艇越界翻覆2死2/99
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中國快艇案4日立院報告 海巡赴金協商代表返台準備

2024/3/3 16:16（3/3 16:34 更新）
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（中央社記者張已亷金門縣3日電）中國快艇翻覆案，中方及海巡署密會協商逾10次，雙方今天上午再會談，均避談是否有結果。據悉海巡等部分人員下午搭機返台，準備4日立法院專題報告，尚未確定今天是否會再舉行會議。

該案死者家屬與中方代表及海巡署副署長許靜芝等人自23日起，在金門縣內旅館開設會議室閉門協商超過10次，今天上午9時許於浯江大飯店再舉行會談，約莫1小時後結束，雙方對於是否達成共識或結論仍三緘其口。據悉海巡署、陸委會等部分人員為準備4日立法院專題報告，於下午搭機返台。

立法院內政委員會本週輪值召委、無黨籍立委高金素梅4日將邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等人，就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，預料將成為4日立法院朝野攻防重點。

海巡知情人員表示，部分參與協商相關人員4日會大陣仗到立法院開會，今天下午應該不會再與中方舉行會談。另外，該案偵查進度及遺體解剖等方面，金門地檢署表示，目前積極偵辦中，解剖部分已延後，尚未確定日期。（編輯：黃世雅）1130303

#陸委會
#立法院內政委員會
#海巡署
#高金素梅
#許靜芝
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