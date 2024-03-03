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中國快艇專報名稱交鋒 海巡：捍衛執法正當性而調整

2024/3/3 17:47（3/3 18:14 更新）
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中國籍船隻14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。（海巡署金馬澎分署提供）
中國籍船隻14日越界闖入金門海域遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆釀2死。（海巡署金馬澎分署提供）
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（中央社記者張已亷、王承中高雄3日電）立法院4日邀請海洋委員會等部會就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，但海委會主委管碧玲表示不接受專報名稱；海巡署今天表示，為捍衛執法正當性，擬訂報告名稱為「113年2月14日『取締大陸籍快艇事故案』專題報告」，詳實還原事實經過。

立法院內政委員會本週輪值召委、無黨籍立委高金素梅4日將邀請海委會主委管碧玲、陸委會主委邱太三等人，就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告。

朝野在委員會前就先因專題報告的名稱交鋒，管碧玲指專報名稱是違背事實的名詞定位，高金素梅則指專報名稱來自海巡署記者會；而海委會2日送達立院的書面報告內文，則有「海洋委員會海巡署針對「113年2月14日取締『大陸籍快艇』事故案」專案報告」 等文字。

海巡署今天發布新聞稿指出，3月1日接獲海委會轉立法院內政委員會議程通知，針對「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」進行專題報告，而為能契合海巡署執法正當性、回歸執法案件本質，以及捍衛依法行政核心價值，擬訂報告名稱為「113年2月14日『取締大陸籍快艇事故案』專題報告」，向社會各界詳實還原事實經過。

海巡署副署長張忠龍指出，無論是一般船艇併靠或海巡人員執行登檢，船體「碰撞」或「碰觸」均在所難免，探究其本質，與「撞船」仍有主、被動及強度等不同，為能捍衛執法正當性，調整專題報告名稱。

此外，海巡署此次調整名稱並非首例。各機關赴立法院專題報告，偶爾有報告單位因為排案名稱與機關業務本質不同，而改名以切合實際需要等情形。

張忠龍指出，海巡署於2月22日召開記者會正式名稱為「海巡署金門0214專案小組記者會」，是後端直播工作人員誤植為「海巡署0214金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案」案情說明記者會，未能以金門記者會名稱為直播下定標題，因此造成誤解。

張忠龍表示，此次因修改立法院專題報告名稱及新聞處理未嚴謹，對立法委員高金素梅有失禮之處，海巡署願承受指責，未來將堅定依法行政立場捍衛海疆，並持續精進各項文書作業。

此外，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，尊重高金素梅的排案權，對所選擇主題也絕對尊重，但對專案報告命題的用語，應該使用不設前提、沒有預設立場的中性文字，避免先入為主。

吳思瑤說，管碧玲基於政務官職責，以及捍衛前線海巡人員合理執法的國家尊嚴立場，對此有指涉性的文字，希望能提出修正建議；她認為，高金素梅應當有此雅量，可以接受不同意見。

吳思瑤表示，明天將採取甲級動員，會要求內政委員會民進黨委員全面備戰，在專業論政、理性論述部分，拿出最好表現，力挺國家執法，捍衛台灣海域管轄權，更要遵守、尊重台灣的司法管轄。（編輯：黃世雅）1130303

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