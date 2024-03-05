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中國快艇案家屬拒收慰問金離金 陸方批後果自負

2024/3/5 15:17（3/5 16:26 更新）
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中國快艇翻覆案談判無共識，陸方家屬5日拒收慰問金，中午前往殯葬管理所為死者上香後，下午從金門搭船返回中國。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月5日
中國快艇翻覆案談判無共識，陸方家屬5日拒收慰問金，中午前往殯葬管理所為死者上香後，下午從金門搭船返回中國。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 113年3月5日
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（中央社記者洪學廣、張已亷金門縣5日電）中國快艇翻覆案談判無共識，陸方家屬今天拒收慰問金下午搭船返國。陸方代表批評台灣毫無誠意，相關後果由民進黨當局負責；海巡署則表示，最大誠意保留談判管道。

中國快艇闖金門海域翻覆2死案，歷經多天馬不停蹄談判雙方仍無共識，陸方家屬今天在海巡署金馬澎分署長陳泗川陪同下前往殯葬管理所為死者上香，下午搭船返回中國。面對海巡署給的慰問金，家屬仍拒絕收下，海巡署則表示後續交由紅十字會轉交。

陳泗川接受媒體聯訪表示，雖然事情還沒談成，但基於關懷家屬還是代表海巡署致贈慰問金，希望能解決家屬一些困境。他也特別說明「這也跟原本在談的賠償金、撫卹金等不同，純粹是海巡署心意」。雖然家屬沒有收，但將透過紅十字會轉交。後續雙方都有保留聯繫管道，不希望談判協商大門就此關閉。

海巡署發布聲明指出，案發後海巡署秉持人道精神積極協助家屬完成招魂、頭七法會等後事，並在法律規範下盡力滿足家屬需求，以及提供具體撫慰方案，盼給予最實質協助及保障。但歷經數次協商，陸方堅持提出不符合我方法律制度的要求，使雙方無法達成共識，非常遺憾。將持續保持最大誠意與開放態度，期待能早日化解歧見，共同解決問題。

陸方代表泉州台辦副主任李朝暉表示，事件發生後至今已過去15天，但歷經多次協商溝通，台灣方面依然沒有對事件經過有令人信服說明，且言詞前後矛盾否認事實「謊話連篇」。對於家屬要求更設置各種障礙，為善後製造各種困難。

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李朝暉認為，台灣方面負責人昨天繼續出爾反爾、歪曲事實，為推卸責任極力辯解；且台灣參加協商人員已於3日離開金門，至今沒有返回，毫無音信。這也充分表明民進黨當局沒誠意解決問題，所以家屬們也沒必要繼續留在金門「由此造成的後果由民進黨當局負責」。

陸方家屬在殯儀館受訪則批評，台灣方一直沒有給予真相，「船明明是被撞翻，卻沒有人承擔責任，連一句最簡單的道歉都沒有」，心裡很難過悲傷，希望能盡快解決問題。（編輯：孫承武）1130305

#紅十字會
#海巡署
#海巡署金馬澎分署
#陳泗川
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