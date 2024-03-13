中共常態化對台侵擾威脅 國防部：強化備戰

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（中央社記者吳書緯台北13日電）國防部指出，面對中共對台軍事威懾、灰色地帶侵擾，及認知作戰等威脅，國軍將持續依敵情威脅，設計各種軍事侵擾的想定狀況，並藉嚴格訓練方式，強化各項備戰作為，鞏固三軍部隊防衛戰力，確保國家安全。

立法院外交及國防委員會明天邀請國防部長邱國正報告「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」，並備質詢；書面報告已於今天送抵立法委員辦公室。

國防部指出，中共自民國111年8月對台從事「聯合軍事行動」後，將海峽中線模糊化，綜觀近3年已建立常態化、週期性各項對台威懾模式；分別為常態性活動、灰色地帶侵擾、聯合戰備警巡、計畫性聯訓、針對性軍演等5種模式。

國防部表示，中共對台「針對性軍演」是指共軍藉美國對台灣軍售、友盟國家官員訪台及國際發表友台言論等時機，派遣機、艦進入台海周邊區域，遂行針對性聯合軍事行動，以表達不滿，對台灣軍事威懾。

國防部強調，國軍秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」指導，持續強化戰備整備，積極應處共軍各種侵擾行動及軍事威懾。

國防部揭示，國軍具體應處作為有聯合情監偵、海空侵擾預應、無人機反制、支援海巡海域執法、戰備偵巡、設計想定狀況常態化訓練、作戰計畫演練、反制敵認知作戰等8項應處作為。

針對「無人機反制」，國防部指出，中共運用無人機侵擾我外島防區，國軍秉持遇突發狀況立即相互通報，整體反應制變要領，採取識別監控、告警通報、防衛射擊、安全示警等程序應處。

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國防部進一步表示，外、離島地區現已部署干擾槍，後續將配發遠距反制系統，以應對敵小型無人機侵擾或反制低空載具進襲。

對於「設計想定狀況常態化訓練」，國防部指出，針對共軍各種灰色地帶侵擾，國軍除按程序妥慎應處外，並依共軍可能軍事行動，設計空中、海上及外、離島各類想定狀況，納入各部隊戰備訓練項目，保持常態演練，以提升部隊應變處置能力。（編輯：黃國倫）1130313