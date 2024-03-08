越界中國漁船插鐵管衝撞巡防艇 船長二審判刑7月

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）中國籍蔡姓船長非法越界捕魚，在船舷插鐵管衝撞海巡署巡防艇，造成巡防艇設備多處受損，案發後達成和解賠償650萬元。一審判蔡男7月得易科罰金，二審維持原判，可上訴。

一審新竹地方法院判決指出，蔡男去年9月25日自福建省出發，駕駛中國籍漁船「閩閩漁61212」，船上搭載16名中國籍船員，並於航行過程中將船舷右側插滿鐵管，以阻止台灣海巡人員登檢。

判決指出，蔡男漁船於同年月29日擅自駛入距新竹縣市外海西北方11浬至領海基線5.6浬處，為台灣公告的禁止水域，並進行非法拖網捕魚。

海巡署艦隊分署第十二海巡隊獲悉後，駕駛巡防艇前往查看，欲上去蔡男漁船登檢攔查，蔡男拒不配合，隨即下令船員把船舷左側也插滿鐵管，並衝撞海巡署巡防艇，海巡人員見狀，只能暫時遠離蔡男漁船，之後才依法登檢。

海巡署巡防艇遭蔡男漁船衝撞，導致巡防艇駕駛艙、登船梯、救生筏等設備，多處破裂、變形、脫落，船體毀壞而不堪使用。

一審認定，蔡男涉犯入出國移民法的未經許可進入台灣地區罪、駕駛動力交通工具妨害公務罪。審酌蔡男坦承犯行，犯後態度良好，事後與海巡署達成和解，並賠償新台幣650萬元，各別判處2月、6月徒刑，應執行有期徒刑7月，得易科罰金。

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檢察官提起上訴，二審由台灣高等法院審理。檢察官主張，蔡男犯罪手段嚴重，造成海巡人員執法過程的人身安全極大危險，且是多次越界捕魚累犯，屢遭海巡署裁處行政罰鍰、驅離出境，不思悔改、不斷侵擾，請求重判。

二審合議庭認為，一審判決量刑公平合理，並未違反罪刑相當原則，且海巡署未對一審刑度異議，檢察官上訴也未舉證加重判刑事由，上訴無理由，日前駁回上訴，維持原判，仍可上訴。（編輯：郭諭儒）1130308