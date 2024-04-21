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美眾院通過援台法案 國防部：展現堅若磐石支持

2024/4/21 09:17（4/21 09:37 更新）
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（中央社記者游凱翔台北21日電）美眾院通過援以色列、烏克蘭及台灣法案。國防部今天表示，感謝美國國會在中東衝突加劇，俄羅斯侵烏戰爭持續之際，仍同意編列預算確保台海和平穩定，充分展現「堅若磐石」的支持。

針對美國聯邦眾議院表決通過「2024國安補充撥款法案」，國防部上午發布新聞稿表示，全案包含對以色列、烏克蘭、印太安全3項援助法案，及強制TikTok脫離中國母公司字節跳動等內容的「21世紀以實力促進和平方案 」4項法案，將送參院表決後，再由美國總統拜登簽署生效。

國防部說明，對於美國國會在中東衝突加劇，俄羅斯侵烏戰爭持續之際，仍同意編列81.2億美元，以確保台海和平穩定，表達感謝。

國防部說明，法案中19億美元，指定供美國防部用於協助台灣及區域夥伴國家，包括回補美國防部援台軍備；支應國防部對台的軍事服務、軍事教育及訓練；或應美國所請、提供台灣協助的其他國家，充分展現美方對台灣「堅若磐石」的支持。

國防部強調，後續將透過既有交流機制，與美方協調相關預算用途，戮力強化戰備能量，確保國家安全及台海和平穩定。（編輯：蘇志宗）1130421

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