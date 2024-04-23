美眾議員訪團來台 將晉見蔡總統賴副總統

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（中央社記者吳昇鴻台北23日電）美國眾議院共和黨黨團會議秘書長麥克林及聯邦眾議員奇爾迪共同率團訪台，外交部今天表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，除高度關注台灣議題，也支持推動台美各項合作，並將就台美關係、台海及區域安全情勢等議題交換意見。

外交部發布新聞稿表示，美國聯邦眾議院共和黨黨團會議秘書長麥克林（Lisa McClain，另譯：麥珂蓮）及民主黨籍聯邦眾議員奇爾迪（Dan Kildee）共同率領跨黨派議員團於23日至25日訪問台灣，成員也包括眾議院軍事委員會友台議員艾福特（Mark Alford）。外交部誠摯歡迎訪團在台灣關係法屆滿45週年之際來訪，展現國會對台灣的跨黨派支持。

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外交部指出，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，並接受外交部長吳釗燮款宴。3位議員分別為眾議院軍事委員會及歲計委員會成員，除高度關注台灣議題，也持續支持推動台美各項合作，在台期間將就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見。

外交部表示，美國聯邦眾議院剛於20日通過「2024年國安緊急補充撥款法案」 （The Emergency National Security Supplemental Appropriations Act of 2024），其中「印太安全補充撥款法案」為軍援台灣注入重要財政資源。此次3名議員來訪再次以具體行動彰顯美國國會對台灣及台海安全的堅定支持，也將進一步深化對台灣的瞭解，並有助日後在國會持續推動台美緊密夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域和平、穩定與繁榮。（編輯：郭無患）1130423