援外法案引共和黨極右派不滿 美眾院再上演罷免戲碼

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓18日專電）美國眾議院前共和黨籍議長麥卡錫去年遭歷史性「殘酷叛變」而下台，時隔半年多，接棒的強生因為推動軍援法案被自家右派議員揚言罷免。強生計劃將法案分拆成3案，個別表決，同黨人仍不買單。

麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年10月因為共和黨內極右派不滿他與民主黨人議事合作，遭罷免下台，成為美國聯邦眾議院兩百多年史上第一位被罷免的議長，且僅由共和黨少數極右強硬派發動便能成事。

當時眾議院空轉22天後，讓人幾無印象的共和黨保守派強生在全黨支持、沒人跑票的情況下風光當選議長。但在未來幾天，他卻可能因為一項高達953億美元（約新台幣3兆1000億元）的援外法案丟了議事槌。

美國參議院今年2月通過民主黨籍總統拜登（Joe Biden）政府提出的軍援包裹法案，內容含對以色列、烏克蘭、台灣的援助，但此案到眾議院後被強生以「法案未含邊界安全條款」擋下，遲未通過。直到伊朗本月稍早以無人機和飛彈攻擊以色列，及挺烏克蘭團體加大施壓幅度後，強生態度開始鬆動。

即使共和黨極右翼勢力大力反對，強生昨天宣布將大規模援助法案拆成3案，分別是608億美元的援助烏克蘭法案、264億美元的援助以色列法案，以及撥81億美元支援台灣等印太區域盟友的法案。

他當天分別接受美國福斯新聞頻道（Fox News）及美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示：「我們已經採納參議院法案，並且改善流程及政策，這是一件非常重要的事情，每位眾議院成員都可以根據自己的良心投票。」

「我們不是世界警察，但我們會做對的事。我認為國會將採取重要立場。」

自從強生醞釀推動軍援法案起，同黨右派眾議員泰勒葛林（Marjorie Taylor Greene）就提出罷黜強生的動議，嗆「不在乎議長是否一直換」。

她今天上前總統川普（Donald Trump）的前幕僚巴農（Steve Bannon）podcast節目時，再次高聲反對援助外國法案，稱她追求「美國優先」的經濟路線，「我們將向共和黨領袖提出這樣的要求」。

肯塔基州的共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）16日也在閉門會議上發難，要求在場的強生下台，強生拒絕，並在記者會上表示不會辭職。

話雖如此，希望強生走人的國會議員還有「罷黜動議」（motion to vacate）可逼宮。按去年初修改的眾院新規定，只需一名議員即可提出這項動議，罷黜議長表決只需在眾院過半就能通過（即218票），代表只要一小撮想罷黜議長的共和黨人與民主黨聯手，就能拉下自家議長。麥卡錫去年就因為這項動議灰頭土臉走人。

不過，泰勒葛林及馬西登高一呼，似乎沒有在黨內獲得力挺，強硬派也拒絕多說，例如眾議員羅伊（Chip Roy）回應「罷黜動議」時就表示，他「不談這個」。

美國「國會山莊報」（The Hill）16日報導，其他共和黨人嚴厲批評要強生下台的這波推力，認為對國家有害，例如強硬保守派眾議員諾曼（Ralph Norman）表示尊重馬西，但不同意要強生下台。「這個國家最不需要的就是把議長趕下台，即使我不同意他的所作所為」。

共和黨眾議員穆索（Dan Meuser）也批這項動議「錯得離譜」，內爾斯（Troy Nehls）則告訴記者，他「無法支持」動議，認為共和黨黨團內目前沒有適合接替議長的人選。

強生是否會成為麥卡錫第二，就要看未來幾天自家眾議員與民主黨在國會已經挨了多年「惡鬥」、「空轉」的罵名下，還要不要他走人了。（編輯：郭中翰）1130419