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嘉義連續地震最大規模4.9震度4級 發布國家級警報
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嘉義連續地震最大規模4.9震度4級 發布國家級警報【更新】

2024/10/27 14:21（10/27 15:12 更新）
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嘉義27日下午2時56分發生芮氏規模4.9地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
嘉義27日下午2時56分發生芮氏規模4.9地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社網站27日電）嘉義今天下午發生多起地震，根據中央氣象署資訊，下午2時56分發生芮氏規模4.9地震，地震深度5公里，震央位於嘉義縣政府東方21.3公里（位於嘉義縣中埔鄉），最大震度嘉義市、嘉義縣、台南市4級。

地震發生後，氣象署發布災防告警訊息（國家級警報），南部地區發生顯著有感地震，提醒民眾慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」。

台灣高鐵公司發布訊息，因受嘉義地震影響，導致台中至左營南下及北上部分列車延誤，已派員處理中。

中央氣象署地震報告指出，今天下午2時19分發生芮氏規模4.8地震，地震深度5.6公里，震央位於嘉義縣政府東南東方19.7公里（位於嘉義縣中埔鄉），最大震度台南市、嘉義市、嘉義縣4級。

接著下午2時21分發生芮氏規模3.3地震，地震深度8.7公里，震央位於嘉義縣政府東南東方 19.8 公里（位於嘉義縣中埔鄉），最大震度台南市、嘉義市2級。

下午2時28分發生芮氏規模4.5地震，地震深度5.8公里，震央位於嘉義縣政府東南東方19.3公里（位於嘉義縣中埔鄉），最大震度台南市、嘉義市4級。（編輯：李念庭）1131027

嘉義27日下午2時56分芮氏規模4.9地震的震度分布圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
嘉義27日下午2時56分芮氏規模4.9地震的震度分布圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
嘉義27日下午2時19分發生芮氏規模4.8地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
嘉義27日下午2時19分發生芮氏規模4.8地震。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
嘉義27日下午2時28分發生芮氏規模4.5地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
嘉義27日下午2時28分發生芮氏規模4.5地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#地震
#氣象署
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