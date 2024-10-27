嘉義中埔連8起地震 氣象署：未來一週留意規模4餘震

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（中央社記者張雄風台北27日電）嘉義中埔今天下午2時許，1個小時左右接連發生8起地震。氣象署地震中心表示，主因是東部板塊擠壓、能量蓄續在西部釋放，不排除有群震的可能性；未來一週留意規模4左右餘震。

根據交通部中央氣象署最新消息，今天下午2時19分起至3時31分，於嘉義縣中埔鄉接連發生8起地震，皆屬於淺層地震，其中3起規模4.5以上。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，若是由地震規模初步判斷，由於是短時間內發生規模相近的地震，因此不排除有可能是群震，但這仍需要後續進一步分析資料才能確認。

吳健富說明，目前判斷這起地震的成因，主要是台灣東部板塊碰撞擠壓，能量從東部傳到西部、蓄積在地層較淺層的位置，深度大概都是10公里左右，能量蓄積的過程，在地層抗受能力較弱的地方發生就會發生破裂，造成地震。

吳健富提醒，台灣約70%的地震發生在東半部，但西部人口密集，再加上這次地震深度比較淺，民眾感受強烈；不排除1週內可能還是會有規模4左右的餘震。

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吳健富提到，此地區歷史上較大災情的地震，包含1964年白河地震、1941年中埔地震，因此有學者示警，可能依地震週期會有下一次地震發生；但取樣數量沒有那麼多，變數很大，且不是只有曾經發生過地震的斷層才會有地震，因此相關說法僅能做為研究參考。

吳健富補充，在921地震之後，核發建照的耐震標準都提高，或是也有針對建築物進行耐震補強，民眾可以比較安心，但仍呼籲民眾做好防震準備，避免高處堆疊重物等。（編輯：管中維）1131027

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）