嘉義地震連8起 喚起當地民眾百年間大地震記憶

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）嘉義今天地牛翻身連8震，民眾凌晨被明顯震動搖醒，也喚起往日回憶紛紛在網路留言，1904年、1906年、昭和16年（1941年）、1964年的地震，對嘉義都留下莫大傷害。

根據中央氣象署資訊，昨天深夜11時43分嘉義縣義竹鄉發生規模3.4地震，最大震度嘉義縣3級。截至今天上午7時，嘉義已發生8起地震，其中規模最大一起震央位於嘉義縣布袋鎮、規模4.9，最大震度嘉義縣4級。

前新港文教基金會董事長陳錦煌在臉書（Facebook）貼文指出，在1904年及1906年大地震後，地方上就流傳一段台語童謠「二月二三大地震、攏總壓死數百人、大家相招要散港、宮本大人說不通」，可見當年新港的慘狀。

吳姓民眾則說在嘉義市的家2次毀於地震，第1次是昭和16年，第2次是1964年，那時住家是木造平房，屋前立有2根柱子支撐，地震一搖2根柱子飛了，房屋也跟著倒了。

嘉義市政府則指出，嘉義公園內有一座「丙午烈震紀念碑」，就是紀念1906年梅山地震殉難者而興建而設立，是台灣第1座為紀念地震死傷所立的紀念碑。

碑文內容指出，「就中，如明治甲辰十一月六日之震，頗稱劇烈。越三月十七日黎明，地復大震。北自雲林南亙月津，而本廳下實為其震源。」「其震度轉以嘉義為北端，東南波及十餘里。是厄連前後數回。壓死者千二百四十七，負傷者二千三百九十九，家屋之倒壞則有一萬千九百九十二戶之多。實為開臺未曾有之百殃，悲酸悽愴，非筆舌所能罄。」

針對近日地震頻仍，嘉義縣長翁章梁今天告訴中央社記者，3月底已實施一次防災緊急動員，近日還舉行三合一防災演練，未來會不定期發布緊急防災動員令，就是為了未雨綢繆。也呼籲民眾充實防災知識，做好防災準備，縣府已在拍攝「遇到地震時該如何面對」的影片，提供縣民參考。（編輯：謝雅竹）1130413