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嘉義地震連8起 最大規模4.9震度4級【更新】

2024/4/13 06:48（4/13 07:54 更新）
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13日凌晨2時44分嘉義縣布袋鎮發生芮氏規模4.9地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
13日凌晨2時44分嘉義縣布袋鎮發生芮氏規模4.9地震。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社網站13日電）根據中央氣象署資訊，12日深夜11時43分嘉義縣義竹鄉發生規模3.4地震，最大震度嘉義縣3級。截至13日上午7時，嘉義已發生8起地震，其中規模最大一起震央位於嘉義縣布袋鎮、規模4.9，最大震度嘉義縣4級。

12日深夜11時43分發生芮氏規模3.4地震，地震深度9.6公里，震央位於嘉義縣政府西南方14.0公里（位於嘉義縣義竹鄉），最大震度嘉義縣3級。

接著13日凌晨2時44分發生芮氏規模4.9地震，地震深度10.4公里，震央位於嘉義縣政府西南方14.5公里（位於嘉義縣布袋鎮），最大震度嘉義縣4級。

凌晨3時35分發生芮氏規模3.3地震，地震深度9公里，嘉義縣政府西南方14.8公里 （位於嘉義縣義竹鄉），最大震度嘉義縣2級。

凌晨4時發生芮氏規模4地震，地震深度10.2公里，嘉義縣政府西南方15.0公里 （位於嘉義縣布袋鎮），最大震度嘉義縣4級。

凌晨4時21分嘉義縣義竹鄉再發生地震，芮氏規模3.3，最大震度嘉義縣2級。接著，凌晨4時59分嘉義縣義竹鄉又一起地震，芮氏規模3.5，最大震度嘉義縣3級。

清晨5時30分嘉義縣義竹鄉再發生芮氏規模3.5地震，最大震度嘉義縣4級。凌晨6時50分嘉義縣義竹鄉又一震，芮氏規模3.3，最大震度嘉義縣3級。（編輯：趙敏雅）1130413

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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