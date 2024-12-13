花蓮工廠悶燒控制仍有異味 業者埋管允1週內控制

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮美崙工業區台翔興業公司堆置原料燃燒，悶燒後異味影響超過1個月，花蓮縣議會今天視察處理狀況。業者指出，現場持續灑水及埋排熱管降溫，允諾1週後臭味狀況會改善。

台翔興業公司收進廢木料及不含PVC的廢塑料，生產固體再生燃料（SRF）提供亞洲水泥作為水泥窯輔助燃料，因0403地震影響，高溫水泥旋窯受損暫停供料，因此廠區堆積量達5000公噸。

業者楊杰勳指出，上月11日發現物料堆積區起火，當時消防人員1小時就撲滅火勢，但下層悶燒產生異味，目前已經沒有悶燒。

花蓮縣環保局每天在臉書官網公布空氣品質監測，都是「大門口味道較明顯，其餘無明顯臭味」，但至今持續有美崙地區民眾抗議異味不斷，花蓮縣議會今天安排現場會勘，現場仍有濃濃燒塑膠臭味。

民眾黨籍議員傅國淵、國民黨籍議員韓林梅詢問，為何沒有悶燒卻持續有臭味，還要多久才能控制？民進黨籍議員張美慧質疑，業者火災處理應對根本束手無策，任憑悶燒、異味持續，到現在連埋管降溫都是嘗試性，認為花蓮縣環保局應盡到監督責任。

楊杰勳說明，3個月前已停收原料，悶燒已控制，但底部溫度仍有約50度高溫，考量翻動會產生更大量異味，因此持續在頂部灑水，預計埋30支排熱管，降低底部溫度，異味預計1週內會改善，也向環保局求助，希望能協助去化堆積原料。

花蓮縣環保局副局長饒慶龍回應，針對業者堆置高度超過規定，今年6月已2度開罰，上月火災後因異味超標等違規，開罰新台幣200多萬元，目前現場有監測車24小時監測。

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饒慶龍說，由於現場堆置原料多，經調查全台各地焚化爐都已排滿無法協助去化，目前先協助業者降溫後，小量開挖分散堆置量。

民眾擔憂異味是否含有毒物質，饒慶龍說，不鏽鋼瓶採樣有害空氣污染檢測報告指出，共測得6種有害空氣污染物質，包含甲苯、苯、二甲苯、乙苯、二氯甲烷跟苯乙烯，濃度均遠小於排放標準現值；至於產出的戴奧辛已送驗，預計下月初取得數據。（編輯：孫承武）1131213

花蓮美崙工業區台翔興業公司堆置物料燃燒，悶燒後異味影響逾1個月，業者13日表示，目前持續在頂部灑水並預計埋30支排熱管（圖）以降低底部溫度，異味預計1週內會改善。中央社記者張祈攝 113年12月13日

花蓮美崙工業區台翔興業公司物料堆積區11月起火，撲滅火勢後，下層悶燒產生異味；業者將埋排熱管降溫，允諾1週後臭味狀況會改善，也向環保局求助，希望能協助去化堆積物料。中央社記者張祈攝 113年12月13日