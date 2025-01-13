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日本宮崎地震規模6.9 福岡熊本鹿兒島震度4級 宮崎港現20公分高海嘯

2025/1/13 21:28（1/13 22:05 更新）
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日本氣象廳13日對宮崎縣與高知縣發出「海嘯注意報」，呼籲民眾提高警覺。（圖取自日本氣象廳網頁）
日本氣象廳13日對宮崎縣與高知縣發出「海嘯注意報」，呼籲民眾提高警覺。（圖取自日本氣象廳網頁）
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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本時間今晚約9時19分（台灣時間8時19分），日本宮崎縣觀測到震度5弱級地震，推估地震規模6.9的強震。日本氣象廳於9時29分對宮崎縣與高知縣發出「海嘯注意報」，呼籲民眾提高警覺。

日本放送協會（NHK）報導，這起地震震央在日向攤（位於宮崎縣外海），地震深度30公里。日本氣象廳對宮崎、高知這兩縣發出海嘯注意報，預估海嘯高度1公尺。

宮崎港於今晚9時48分觀測到海嘯20公分高。

有關震度，觀測到震度5弱級搖晃的地區有宮崎縣的宮崎市、高鍋町、新富町。

宮崎縣的日南市可能是震度5弱級以上的搖晃，但目前氣象廳尚未取得有關震度的資訊。

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觀測到震度4級的地區有福岡縣久留米市、佐賀縣神埼市及白石町、熊本市南區、北區、八代市、人吉市、菊池市、宇土市、宇城市等。鹿兒島縣多處也觀測到震度4級。

「海嘯注意報」是預估海嘯高度0.2公尺以上、1公尺以下的情況。「海嘯警報」是預估海嘯超過1公尺、小於3公尺的情況。「大海嘯警報」是預估海嘯逾3公尺以上的情況。（編輯：韋樞）1140113

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日本九州地區13日發生規模6.6地震，宮崎縣震度達5弱，氣象廳已對宮崎縣及高知縣發布海嘯注意報。（中央社）
日本九州地區13日發生規模6.6地震，宮崎縣震度達5弱，氣象廳已對宮崎縣及高知縣發布海嘯注意報。（中央社）
日本九州地區當地時間13日晚間9時19分發生規模6.6地震。（圖取自日本氣象廳網頁jma.go.jp）
日本九州地區當地時間13日晚間9時19分發生規模6.6地震。（圖取自日本氣象廳網頁jma.go.jp）
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