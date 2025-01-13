賴總統：強化救災能量 5年再增補3000名消防人員

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（中央社記者葉素萍台北13日電）總統賴清德今天說，政府從2019年推動充實消防人力計畫，5年增補3000人，已經在2023年如期達標，去年政府持續擴大推動這項計畫，從2024年開始到2028年，要再增補3000名消防人員，強化消防救災能量。

賴總統在總統府接見113年鳳凰獎楷模得獎人時提到，再過幾天就是119消防節，恭喜大家獲得消防最高榮譽鳳凰獎，他也要向全國消防、義消、防火宣導、救護、災害防救志工以及投入消防教育的老師，致上最高敬意和謝意；每一位投身消防領域的人員，都是守護國人生命財產與社會安全重要力量。

總統說，得獎人來自不同縣市、因不同事件獲獎，背後精神都是犧牲奉獻，為了國家社會人民，全力以赴。

總統舉例，這次獲獎的中央警察大學教授吳貫遠從事消防教育研究和行政工作超過30年，除了推動學術與技術的國際交流，更在2023年翻譯出版日本權威著作建築火災安全工學入門，讓台灣與國際接軌，提升國家防災能力。

賴總統說，他看到事蹟介紹，吳貫遠使命是要讓台灣在全球防災研究占有一席之地，這也是政府與民間共同目標，要讓台灣更進步、更有競爭力，為世界做出更多貢獻。

總統表示，提升全社會防衛韌性是共同使命，因為台灣越安全、世界就越安全，台灣人民也會因此更安全。當前不論是面對威權主義擴張，或氣候變遷挑戰，或複合式天然災害挑戰，或是火災，都必須要讓社會更具有韌性與能力，因應各種威脅與挑戰。

他說，台灣一直在進步，去年921地震25週年，當年幫助台灣的許多國家都派員來台灣，進行災防合作交流；過去台灣受到國際援助，現在台灣有能力也有經驗幫助其他國家，這不是一蹴可及，而是多年來許多人共同努力的成果，未來要繼續團結所有力量，加快腳步，全面強化防救災體系。

賴總統說，要持續提升消防訓練中心各項設施，精進消防人員專業能力，也要為第一線人員充實裝備器材，汰換救災車輛。

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另外，總統指出，政府從2019年推動充實消防人力計畫，5年增補3000人，已在2023年如期達標；去年政府持續擴大推動這項計畫，從2024年開始到2028年，要再增補3000名消防人員，強化消防救災能量。

最後總統再次感謝得獎人，期盼與政府一起努力，共同打造更全方位、更具韌性防救災體系；再過不久就是農曆新年，總統除了拜早年，也再次感謝消防人員堅守崗位，守護國人生命財產安全，讓大家安心迎接新的一年。（編輯：蘇龍麒）1140113