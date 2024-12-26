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警察人員考試身高限制違憲 考試院：114年起解禁

2024/12/26 18:59
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（中央社記者高華謙台北26日電）憲法法庭判決一般警察特考所定「男性165公分、女性160公分」的身高標準違憲。考試院今天說，修正通過相關考試規則，刪除2項警察人員考試身高限制，自民國114年起適用。

公務人員特種考試一般警察人員考試規則第8條第1項規定，男性身高不及165公分、女性不及160公分者體格檢查不合格；具原住民身分者，男性不及158公分、女性不及155公分不合格。

全案因陳女身高未滿160公分被取消消防員受訓資格，聲請法規範憲法審查。憲法法庭5月判決，一般警察人員考試規則第8條第1項規定違憲，宣判之日屆滿1年時失效。

考試院透過新聞稿表示，今天召開第14屆第2次院會，修正通過公務人員特種考試警察人員考試規則第8條，及公務人員特種考試一般警察人員考試規則第8條、第11條，刪除2項警察人員考試身高限制，並自114年起考試適用。

考試院說，用人機關內政部、海洋委員會為符合憲判意旨，並審酌社會環境變遷、數位犯罪漸增，警察勤務日益複雜，經通盤檢視警察工作所需職能，考量身高不是執行勤務關鍵因素，可透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員；又為吸引更多優秀人才投身警政、消防及海巡工作，向考選部建議刪除這2項警察人員考試身高限制，以順應時代變遷及工作型態改變，廣納人才投入警察工作。

考試院表示，因此，考選部依此建議配合修正這2項警察人員考試規則，經考試院會議審議通過，以符合憲法保障人民應考試服公職權及平等權，並滿足用人機關增補人力需求。

考試院表示，為符合憲判意旨，考試院將在近日修正發布這2項警察人員考試規則，並自114年舉辦考試開始適用。

除了身高限制，先前考選部也有依內政部函文建議，研修刪除公務人員特種考試警察人員、一般警察人員考試規則針對刺青的限制，但因外界意見仍分歧，考試院這次僅就憲判判決意旨刪除身高限制。（編輯：林興盟）1131226

#內政部
#考試院
#考選部
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