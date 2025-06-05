內政部盤點防災公園作避難基地 年底前公布規範

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（中央社記者高華謙台北5日電）為強化防災韌性與應變，內政部今天說，將在1個月內盤點全國防災公園數量，由於災害發生時可能需要浴廁、帳篷、醫療等配套措施，防災公園將考量納入基礎管線設施，預計今年度盡快公布相關規範。

內政部今天部務會報由國土管理署及消防署報告「直轄市、縣（市）具備避難收容功能之防災公園盤點情形」。

內政部長劉世芳表示，為配合總統府「全社會防衛韌性委員會」強化災防韌性等任務推動，持續擴大跨機關合作，邀縣市政府盤點防災公園及廣域防災設施，包括儲水、供電及污水處理等基礎機能及避難設施整備，讓平常作為休憩、教學使用的公園、學校或大型公共場域，能成為具備避難場所、救援活動及重建工作等功能的重要場所，以利在面臨天然災害或緊急狀況時，維持社會正常運作。

針對防災公園與一般避難場所的差別，內政部政務次長馬士元出席部務會報會後記者會指出，在地震造成停電停水後，很多民眾可能不敢待在室內，生活也出現問題，因此需要開放空間避難，政府在大型災害會開設避難收容場所，但臨時組合屋所需準備時間較長，因此民眾就會需要待在如防災公園等開放空間，且要符合臨時避難基本生活需求。

馬士元說，因此配套措施如水電、浴廁、帳篷、醫療等都要考慮納入，先前台灣只有在921大地震時有過類似經驗，由民眾自行在空地搭帳篷或塑膠帆布，生活1至2個月，因此推動防災公園主要目標，就是希望讓災後需求更有秩序、政府也要提供一定資源。

馬士元指出，目前掌握全國共有158個防災公園，正與衛福部盤點數量，但這與地方呈報數字有落差，因此會在1個月內請國土署針盤點確認，並以人口密集區域作為優先考慮；此外，工程面如基礎管線設施等都需要額外經費，因此要與地方政府討論，會在今年度盡快公布相關規範。

馬士元說，郊區或原民鄉的開放空間相對較多，因此防災時可以利用學校或公園，政府也會考量偏鄉需求設置類似防災設施。

針對防災公園是否可能涉及平戰轉換。馬士元指出，戰時如果發生任何攻擊，第一時間避難地點可能是在地下、而非公園，因此防災公園比較沒有平戰轉換問題。

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至於防災公園設施與資源如何維護。馬士元說，像水電都是可移動式設施，未來會與儲能產業整合，建構與民間企業的合作機制，物資方面也會與大賣場或物流系統有開口契約進行合作。

馬士元指出，目前還沒有要大規模建置防災公園，而是讓現有公園先具備防災功能，新設公園也會希望與地方政府合作，讓相關硬體設施一步到位，不用再更新調整。（編輯：林克倫）1140605