嬰幼兒住院主要原因之一 RSV病程迅速醫囑勿輕忽

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（中央社記者曾以寧台北6日電）冬季易發生呼吸道傳染疾病流行，台灣新生兒科醫學會理事長楊生湳今天提醒，RSV（呼吸道融合病毒）是嬰幼兒住院主要原因之一，初期症狀不易察覺但病程迅速，家長勿輕忽。

隨氣溫下降，不僅有流感進入流行期，多種呼吸道病毒都蠢蠢欲動。楊生湳今天透過新聞稿提醒，RSV住院率高達腸病毒的7倍，其中9成住院個案來自健康足月新生兒。

楊生湳指出，健康幼兒的肺部功能通常須到1歲半至2歲才發育成熟，但RSV感染在短短2至3天內便能迅速破壞呼吸道上皮細胞，導致嚴重阻塞性肺炎與急性呼吸困難，導致家長轉診至大醫院。

楊生湳說，約8至9成RSV重症個案，最初均是由肺部換氣功能受損引發，少數可能因病毒侵入心臟引發心肌炎，或是擴散至肝臟導致肝炎等；一旦病況惡化，病程發展速度快，輕者可能得住院1週，重者則須進入加護病房，甚至可能引發細胞激素風暴，導致休克、器官衰竭。

台灣許多家長普遍認為RSV只是「嚴重一點的感冒」，楊生湳提醒，若發生重症，且即使感染後痊癒，RSV仍可能對呼吸系統發育造成深遠影響，進而引發過敏性支氣管炎或氣喘，對孩子整體健康構成長期威脅。

RSV全年均可流行、傳染力強，楊生湳說，即使現代產後護理機構在公共衛生管理上已採取嚴謹管控措施，若有照顧者或訪客未察覺攜帶病毒，便可能造成病毒迅速擴散，引發大規模群聚感染；不僅威脅嬰幼兒健康，還可能導致機構因疫情失控而停業，對產後護理機構而言，更面臨品牌與業績雙重嚴重損失。

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由於RSV高傳染性，新生兒群聚場所過去常成為病毒傳播溫床，台灣新生兒科醫學會聯合多個專業學會攜手推出首屆「嬰幼兒健康預防安心機構專案」，獲全台近60間機構積極響應，透過衛教宣導與專業資源整合，全面提升家長對RSV預防意識。

楊生湳提醒，除了家長平時減少群聚場所接觸及維持良好衛生習慣，若能提前讓迎接新生兒的每個層級都具備對RSV的關注與防疫措施，不僅能顯著減少重症病例發生，更能穩固家庭與機構安全，為嬰幼兒創造更健康優質未來。（編輯：陳仁華）1140106