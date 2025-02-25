腹瀉門急診就診上升 破30萬人次近5年同期新高

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（中央社記者曾以寧台北25日電）衛福部疾管署今天表示，2月16日至22日腹瀉門急診就診30萬4418人次，比前週上升5.1%，仍為近5年同期最高，且近4週共接獲410起腹瀉群聚通報，也是近5年同期最高。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報表示，監測資料顯示，國內2月16日至2月22日腹瀉門急診就診30萬4418人次，較前週28萬9666人次上升5.1%，仍為近5年（2021至2025年）同期最高。

郭宏偉表示，另全國近4週（第5週至第8週）共接獲 410 起腹瀉群聚通報案件，也是近5年同期最高，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計203起，以檢出諾羅病毒195件，占96.1%最多。

疾管署發言人曾淑慧表示，國內腹瀉疫情處於高點上下波動，提醒民眾務必落實手部及飲食衛生。如出現水瀉、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫、生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險；餐飲及旅宿業者務必加強環境及員工衛生管理，確保員工及民眾健康。

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疾管署指出，近期腹瀉群聚案件檢出病原以諾羅病毒為多，傳染力強且低病毒量即可致病，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、接觸受污染的物品、與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫而感染，潛伏期約10至50小時。

諾羅病毒感染，疾管署提醒，臨床上以急性腸胃炎為表現，常見症狀為水瀉及嘔吐，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天，病程長短取決於所感染的病原種類及個人的免疫力，小於5歲的幼兒、老人及免疫力較差者症狀會較嚴重。（編輯：李亨山）1140225